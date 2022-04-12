Пыльная буря, гроза – в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Петропавловске ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

Ночью на западе, юге Карагандинской области ожидаются гроза, туман. Ветер восточный, северо-восточный на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, на большей части области 15-20, порывы 23 м/с.

В Уральске ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром на юге, востоке и в горных районах, днем на востоке ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на северо-востоке области 18-23, порывы 29 м/с.

В Талдыкоргане ночью и утром ожидается гроза.

Днем в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере-западе области порывы 15 м/с.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.