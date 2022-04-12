Ерлан Карин рассказал заместителю госсекретаря США о политических реформах в Казахстане

Как сообщается на сайте Акорды, Ерлан Карин рассказал о проводимых в стране масштабных реформах, направленных на системную политическую и социально-экономическую модернизацию страны.

В частности, госсекретарь отметил, что Послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева является частью долгосрочного курса обновления страны и процесса политической модернизации.

Он отдельно остановился на ключевых инициативах главы государства по формированию более эффективного баланса полномочий между ветвями власти, дальнейшему развитию многопартийной системы, институтов гражданского общества и защиты прав человека, – говорится в сообщении.

Фото: akorda.kz

Узра Зея приветствовала инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, подтвердив поддержку США проводимым Казахстаном реформам в политической и экономической сферах, – отмечается в сообщении.

Также заместитель госсекретаря США выразила готовность оказывать дальнейшее содействие усилиям Казахстана в продвижении демократических процессов.