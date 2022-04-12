17:56 12.04.2022
Ерлан Карин рассказал заместителю госсекретаря США о политических реформах в Казахстане
Фото: akorda.kz
Государственный секретарь РК Ерлан Карин провел встречу с заместителем госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зеей, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, Ерлан Карин рассказал о проводимых в стране масштабных реформах, направленных на системную политическую и социально-экономическую модернизацию страны.
В частности, госсекретарь отметил, что Послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева является частью долгосрочного курса обновления страны и процесса политической модернизации.
Он отдельно остановился на ключевых инициативах главы государства по формированию более эффективного баланса полномочий между ветвями власти, дальнейшему развитию многопартийной системы, институтов гражданского общества и защиты прав человека, – говорится в сообщении.
Фото: akorda.kz
Узра Зея приветствовала инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, подтвердив поддержку США проводимым Казахстаном реформам в политической и экономической сферах, – отмечается в сообщении.
Также заместитель госсекретаря США выразила готовность оказывать дальнейшее содействие усилиям Казахстана в продвижении демократических процессов.
В заключение беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру двустороннего взаимодействия.