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Законодательство РК
17:56 12.04.2022

Ерлан Карин рассказал заместителю госсекретаря США о политических реформах в Казахстане

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Государственный секретарь РК Ерлан Карин провел встречу с заместителем госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зеей, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, Ерлан Карин рассказал о проводимых в стране масштабных реформах, направленных на системную политическую и социально-экономическую модернизацию страны.

В частности, госсекретарь отметил, что Послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева является частью долгосрочного курса обновления страны и процесса политической модернизации.

Он отдельно остановился на ключевых инициативах главы государства по формированию более эффективного баланса полномочий между ветвями власти, дальнейшему развитию многопартийной системы, институтов гражданского общества и защиты прав человека, – говорится в сообщении.

рк, сша, реформы, карин, зея, встреча

Фото: akorda.kz

Узра Зея приветствовала инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, подтвердив поддержку США проводимым Казахстаном реформам в политической и экономической сферах, – отмечается в сообщении.

Также заместитель госсекретаря США выразила готовность оказывать дальнейшее содействие усилиям Казахстана в продвижении демократических процессов.

В заключение беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру двустороннего взаимодействия.

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