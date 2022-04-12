Казахстанского блогера осудили на шесть лет за смертельное ДТП

Согласно материалам уголовного дела, ДТП произошло 24 июля 2021 года в Акмолинской области.

Мусаев, совершая обгон на нерегулируемом перекрестке, выехал на встречную полосу, проигнорировав дорожный знак, допустил столкновение с машиной, которая двигалась в попутном направлении. В результате совершенного ДТП водитель и пассажир автомашины скончались на месте происшествия, сам Мусаев получил телесные повреждения. Есильский районный суд Акмолинской области

В суде Мусаев вину не признал. Его вина доказана показаниями свидетелей ДТП, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра машины, заключением судебно-медицинского эксперта.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Также суд запретил Мусаеву семь лет управлять транспортными средствами.

Кроме того, его обязали выплатить 50 млн тенге потерпевшим за моральный вред, а также возместить материальный ущерб на общую сумму более 3,4 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.