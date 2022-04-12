17:57 12.04.2022
Казахстанского блогера осудили на шесть лет за смертельное ДТП
Фото: Instagram.com/azo_mussaev
Казахстанский блогер Азо Мусаев (более 400 тыс. подписчиков в Instagram) осужден на шесть лет за грубое нарушение правил дорожного движения. Летом 2021 года по его вине произошло ДТП: погибли двое человек, сообщает Zakon.kz.
Согласно материалам уголовного дела, ДТП произошло 24 июля 2021 года в Акмолинской области.
Мусаев, совершая обгон на нерегулируемом перекрестке, выехал на встречную полосу, проигнорировав дорожный знак, допустил столкновение с машиной, которая двигалась в попутном направлении. В результате совершенного ДТП водитель и пассажир автомашины скончались на месте происшествия, сам Мусаев получил телесные повреждения.Есильский районный суд Акмолинской области
В суде Мусаев вину не признал. Его вина доказана показаниями свидетелей ДТП, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра машины, заключением судебно-медицинского эксперта.
Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Также суд запретил Мусаеву семь лет управлять транспортными средствами.
Кроме того, его обязали выплатить 50 млн тенге потерпевшим за моральный вред, а также возместить материальный ущерб на общую сумму более 3,4 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.