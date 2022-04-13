Как снег на голову: женщина получила надежду вернуть сыну зрение

Мать троих детей из СКО по имени Алена почти шесть лет назад испытала шок. Ее сын, на тот момент 10-месячный младенец, пережил страшную аллергическую реакцию на вакцину от гепатита. По словам женщины, врачи не знали, что делать, предлагаемое лечение не помогало, а в один момент сын оказался в реанимации.

Итог этой истории таков, что ребенок лишился возможности видеть, хотя, стоит отдать должное медикам, сумевшим сохранить маленькому пациенту шанс слышать. Сегодня мальчику уже шесть лет, и, по словам Алены, врачи готовы попробовать снова сделать ему операцию, чтобы вернуть зрение.

Казахстанские клиники отказывались делать операцию малышу. Сейчас доктора готовы попробовать. Я узнавала, могут ли делать такие операции за границей, есть вариант в Хабаровске. Последние два года все было закрыто, но сейчас, когда границы вновь открыты, можно выезжать. Правда, на поездку нужны большие суммы. Женщина из СКО

Женщина призналась, что сейчас она в одиночку воспитывает троих детей (кроме 6-летнего сына, у нее есть еще дети возрастом 8 лет и три года), помогают ей только родственники и родная мать. Одним словом, надежды на то, что получится вывезти на операцию незрячего сына, у Алены до последнего времени не было. В чудо она хоть и верила, но понимала, что в реальности счастливые стечения обстоятельств случаются очень редко.

Участвовать в лотерее Алена начала сразу после случившейся ситуации с сыном. На протяжении пяти с лишним лет женщина еженедельно покупала лотерейные билеты и заполняла их, не надеясь на выигрыши.

Да, бывали выигрыши в Keno, не больше 2 тыс. тенге. В быстротиражной лотерее LOTO 6/49 пару раз получила по 750 тенге, а потом вот вдруг 5 млн тенге! Получив SMS с информацией о выигрыше, вначале подумала, что это фейк или мошенники. Но когда съездили в офис «Сәтті Жұлдыз»,поняла, что все наяву, хотя в глубине души еще не осознала, что случайно выпавшая комбинация чисел принесла мне деньги, дающие возможность оплатить операцию для сына и вернуть ему зрение. Женщина из СКО

Конечно, лотерею нельзя рассматривать как источник дохода или инвестиций. Скорее, это шанс испытать удачу, довериться стечению обстоятельств за символическую сумму. К примеру, купив билет LOTO 6/49, человек получает шанс побороться за главный приз, размер которого составляет более 20 млн тенге. Также национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» в 2022 году планирует разыграть шесть автомобилей.

16 апреля в 20:55 в прямом эфире YouTube канала Satty Zhuldyz пройдет розыгрыш одного из автомобилей – Toyota Camry, а также будут подведены итоги весенней акции «Наурыз Go» – 20 участников получат по 500 тыс. тенге. Более подробную информацию можно узнать на сайте sz.kz