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Законодательство РК
18:24 12.04.2022

Драка сотрудников ночного клуба и клиентов в Кокшетау попала на видео

рация Фото: Zakon.kz
Благодаря камерам видеонаблюдения акмолинским полицейским удалось установить всех участников потасовки, передает Zakon.kz.
В ночь на 10 апреля сотрудником Центра оперативного управления около 03:15 возле одного из ночных развлекательных заведений города Кокшетау были замечены несколько молодых людей, между которыми происходил конфликт. Информация об инциденте была передана всем ближайшим автопатрулям. Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Двоих участников драки задержали на месте, еще двое уехали на авто, но далеко скрыться не успели.

После задержания всех четверых горожан направили на медицинское освидетельствование, а затем доставили в управление полиции города для дальнейшего разбирательства. В ходе первоначального сбора материалов установлено, что причиной драки послужил словесный конфликт, который возник между 26-летними посетителями заведения и работниками заведения 1997 и 1998 годов рождения.Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

По данному факту начато досудебное производство по ст. 293, ч. 2 УК РК «Хулиганство».

Елена Беляева
Кокшетау
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