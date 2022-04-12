Драка сотрудников ночного клуба и клиентов в Кокшетау попала на видео

В ночь на 10 апреля сотрудником Центра оперативного управления около 03:15 возле одного из ночных развлекательных заведений города Кокшетау были замечены несколько молодых людей, между которыми происходил конфликт. Информация об инциденте была передана всем ближайшим автопатрулям. Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Двоих участников драки задержали на месте, еще двое уехали на авто, но далеко скрыться не успели.

После задержания всех четверых горожан направили на медицинское освидетельствование, а затем доставили в управление полиции города для дальнейшего разбирательства. В ходе первоначального сбора материалов установлено, что причиной драки послужил словесный конфликт, который возник между 26-летними посетителями заведения и работниками заведения 1997 и 1998 годов рождения. Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

По данному факту начато досудебное производство по ст. 293, ч. 2 УК РК «Хулиганство».