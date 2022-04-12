Токаев поручил Нуржигитову сдерживать цены и увеличить доходы населения

По словам акима, пишет Акорда, объем привлеченных в область инвестиций достиг 63,1 млрд тенге. В текущем году планируется реализация 15 инвестиционных проектов на сумму 100,5 млрд тенге и создание свыше тысячи рабочих мест. К 2025 году намечено реализовать 75 инвестиционных проектов.

Главе государства сообщили, что в 2022 году в Жамбылской области будет построено 810 тыс. кв. м жилья, 25 населенных пунктов будут обеспечены питьевой водой, еще 17 сел предстоит газифицировать. Кроме того, предусмотрено увеличение посевных земель на 9,2 тыс. гектаров и обновление сельскохозяйственной техники. В соответствии с поручениями президента на постоянной основе осуществляется контроль цен на социально значимые товары.

Нуржан Нуржигитов также доложил о работе завода по производству иммунных препаратов на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский и строительстве производственного цеха BSL-3.

Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по сдерживанию цен, увеличению доходов населения, привлечению инвестиций и активизации эффективной реализации государственных программ.