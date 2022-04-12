Ситуация в Украине: Путин и Зеленский сделали ряд важных заявлений

Владимир Зеленский:

Сказал, что сотни европейских компаний и банков демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования перестать финансировать РФ.

Отметил, что некоторые страны ЕС до сих пор не могут определиться, когда они хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.

Заявил, что «одобрить по-настоящему мощное решение» по санкциям против России нужно уже сейчас.

Призвал Евросоюз определить конкретные сроки отказа стран ЕС от российских газа и нефти.

Кроме того, немецкое издание Bild пишет, что Зеленский отказался принять в Киеве президента Германии Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией».

Владимир Путин:

Подчеркнул, что Киев отошел от стамбульских договоренностей, стороны вернулись в тупиковую ситуацию.

Отметил, что «блицкриг», на который рассчитывали недоброжелатели, не состоялся. Финансовая система России, промышленность работают ритмично.

Заявил, что «столкновение с выращивавшимися в Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени».

Назвал происходящее в Украине трагедией, отметив, что никакого выбора у России не было.

Ситуация вокруг Украины:

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс готовит для Украины пакет поддержки на сумму 1,5 млрд долларов на предоставление населению госуслуг.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ заявил, что самое крупное хранилище Gazprom Germania заполнено менее чем на 1%.

В НАТО считают неизбежным новый и более масштабный этап военных действий в Украине.

Встречу президента РФ и канцлера Австрии прокомментировали в Кремле.

Bloomberg: в Германии обсуждают, стоит ли приглашать индийского премьера Моди на саммит G7, после того как Индия воздержалась от осуждения действий РФ в Украине.