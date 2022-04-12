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Законодательство РК
21:04 12.04.2022

Ситуация в Украине: Путин и Зеленский сделали ряд важных заявлений

Украина Фото: unsplash
Мировые СМИ транслируют заявления Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент Украины сделал их, обращаясь к парламенту Литвы, а лидер Российской Федерации – на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает Zakon.kz.

Владимир Зеленский:

  • Призвал Евросоюз определить конкретные сроки отказа стран ЕС от российских газа и нефти.

  • Заявил, что «одобрить по-настоящему мощное решение» по санкциям против России нужно уже сейчас.

  • Отметил, что некоторые страны ЕС до сих пор не могут определиться, когда они хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.

  • Сказал, что сотни европейских компаний и банков демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования перестать финансировать РФ.

Кроме того, немецкое издание Bild пишет, что Зеленский отказался принять в Киеве президента Германии Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией».

Владимир Путин:

  • Назвал происходящее в Украине трагедией, отметив, что никакого выбора у России не было.

  • Заявил, что «столкновение с выращивавшимися в Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени».

  • Отметил, что «блицкриг», на который рассчитывали недоброжелатели, не состоялся. Финансовая система России, промышленность работают ритмично.

  • Подчеркнул, что Киев отошел от стамбульских договоренностей, стороны вернулись в тупиковую ситуацию.

Ситуация вокруг Украины:

  • Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс готовит для Украины пакет поддержки на сумму 1,5 млрд долларов на предоставление населению госуслуг.

  • Глава Федерального сетевого агентства ФРГ заявил, что самое крупное хранилище Gazprom Germania заполнено менее чем на 1%.

  • В НАТО считают неизбежным новый и более масштабный этап военных действий в Украине.

  • Встречу президента РФ и канцлера Австрии прокомментировали в Кремле.

  • Bloomberg: в Германии обсуждают, стоит ли приглашать индийского премьера Моди на саммит G7, после того как Индия воздержалась от осуждения действий РФ в Украине.

  • Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам, а информация CNN не соответствует действительности, заявил Минфин РФ.

Елена Беляева
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