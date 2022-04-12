Стая бродячих собак напала на пенсионера в центре Уральска

Так получилось, что я шел впереди супруги, когда выскочили собаки. Пока я отвлекся на одну лающую впереди, другая укусила меня за ногу сзади. Я думаю, что, если бы я в тот момент упал, они бы меня загрызли. Нам просто пришлось убегать от голодных животных, – рассказал Давлетов.

Как сообщает портал «Мой город», после нападения пожилая пара добежала до строящегося дома. Рабочие вызвали им такси, чтобы доехать до травмпункта.

Пока ехали, все брюки и обувь были в крови. В больнице мне все обработали и отправили домой. Нога отекла, ходить больно, – пожаловался пенсионер.

Семья обратилась к местным властям, чтобы были приняты меры по усыплению животных.

В управлении здравоохранения ЗКО случай обращения мужчины в травмпунк подтвердили. Констатировали «укушенную рану левой голени».

По словам директора Уральской городской ветеринарной станции Гадилбека Алибекова, согласно законодательству, собак теперь отлавливают, кастрируют или стерилизуют, а затем отпускают в ареал обитания. Исключением являются случаи, когда собака агрессивная. В этой ситуации ее отлавливают, проверяют и усыпляют. Но лишь по заявлению жителей города, отметил ветврач.