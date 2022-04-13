Перевозчики Актобе столкнулись с нехваткой автобусов для рейсов в Россию

Как сообщает телеканал «Астана», горожане надеются, что добраться в соседнее государство снова можно будет привычным и недорогим способом.

– До границы мы доезжали на такси, до Жайсана. После границы ждали таксисты до Оренбурга. Платили тысячу рублей до Оренбурга, а до Жайсана три тысячи тенге. Пешком проходить вот это все. И там еще много вопросов с документацией. – Шикарно будет, если ПЦР-тесты отменят. Потому что въезд-выезд, это все бессмысленно, пустая трата денег.

По словам директора автовокзала, раньше автобусы отправляли в пять российских городов. Рейсы осуществляли частные перевозчики, которые работали на договорной основе. Но за два года простоя многим из них пришлось распродать свои машины.

26 автобусов было у нас. Это собственность не наша, а перевозчиков. Но они за два года продали, сейчас осталось семь автобусов всего, из них на ходу четыре. Покупать не в состоянии. Самый дешевый автобус сегодня стоит 110 тыс. долларов, – сказал директор автовокзала Аскар Абилов.

Волнует перевозчиков и то, что на казахстанской границе до сих пор требуют от въезжающих ПЦР-тест. В то время как соседнее государство уже сняло все ограничения. Из-за этого требования спроса на дальние автобусные перевозки может и не быть. ПЦР-тест действителен всего 72 часа, и при поездках на дальние расстояния, его срок выходит уже в пути.

Те же ПЦР-тесты, даже если они выедут из Санкт-Петербурга, пока доедут до Казахстана, они уже будут недействительными. Данную проблему поставили перед нами перевозчики, руководство автовокзалов, будем поднимать на межведомственной комиссии этот вопрос, – заявил руководитель Управления пассажирского транспорта и автодорог Актюбинской области Айбек Кайер.

Уже с 15 апреля в Оренбург начнут курсировать актюбинские автобусы. К концу месяца возобновят рейсы в Казань. Ближе к лету ожидается, что из Актобе на таком транспорте можно будет добраться в Уфу, Самару и Санкт-Петербург.