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00:42 13.04.2022

Высыпания в области подбородка могут быть симптомом «глютенового лица»

косметология Фото: pixabay
Косметолог Алексей Парамонов рассказал, чем опасна глютеновая непереносимость и как выглядят ее симптомы, передает Zakon.kz.

В интервью 5-tv.ru косметолог отметил, что лицо человека может меняться, если в его рационе преобладает какой-либо продукт. Первой эту теорию выдвинула Нигма Талиб. Среди продуктов медик особенно отмечала молочку, вино, сахар и глютен. Парамонов уточнил, что симптомами «глютенового лица» является красные опухшие щеки, пигментные пятна, одутловатость лица и высыпания в зоне подбородка.

Как уточняется, страдают от таких последствий люди с непереносимостью глютена. Недуг называется целиакия. Это аутоиммунное заболевание приводит к поражению тонкого кишечника и других органов. Кроме этого существует еще болезнь Дюринга, при которой на коже образовываются симметричные высыпания.

Покраснение на лице может быть также вызвано не только глютеном. Розацию, в том числе, провоцируют алкоголь, острая пища и резкие перепады температур. А пигментация на лице и высыпания в частности на подбородке возникают и при гормональных нарушениях.

Отмечается, что одутловатость может свидетельствовать о болезни сердца или почек при аутоиммунных заболеваниях. Поэтому определить у себя непереносимость глютена самостоятельно бывает сложно. А целиакию выявляют с помощью анализов кала и биопсии кишечника.

По мнению косметолога, целиакия опасна тем, что она повышает риски развития раковых опухолей, патологий при беременности, ломкость костей, роста и бесплодие. При обнаружении признаков непереносимости глютена, важно обратиться к врачу за постановкой корректного диагноза.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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