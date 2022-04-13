01:24 13.04.2022
49% американцев испытывают финпроблемы из-за подорожания топлива – исследование
Фото: Zakon.kz
Французская компания Ipsos вместе с ABC News провела социологическое исследование среди жителей США. Кроме вопроса о бензине, у респондентов спросили об их отношении к американской политике, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, 45% опрошенных поддержали политику президента США Джо Байдена в ситуации с украинским кризисом, 53% высказали неодобрение и два процента затруднились с ответом. За установление бесполетной зоны над Украиной силами НАТО высказались 27% американцев.
Отмечается, что политику Байдена относительно цен на горючее поддержали 31% участников исследования, 68% высказались против, один процент – не определились. При этом 49% респонедентов признались, что у их семей возникли финансовые трудности из-за повышения цен на топливо, причем 21% заявили о «серьезных» проблемах, и 29% назвали свои сложности «несерьезными».