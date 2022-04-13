Семь действенных способов избавиться от головной боли при мигрени и стрессе

Как пишет lenta.ru, эксперт считает, что одна чашка кофе вполне может стать обезболивающим для тех, у кого мигрень была вызвана именно стрессом. Однако в некоторых случаях, отмечает он, кофеин может усилить болевые ощущения, поэтому важно следить за самочувствием.

Массаж шеи Сагу рекомендует делать аккуратными круговыми движениями, в течение нескольких секунд массировать болезненное место. Также можно попросить кого-то размять шею и плечи, чтобы усилить кровоток и снять болезненные ощущения.

По словам эксперта, еще один хороший метод – аккуратное надавливание ладонью на лоб. При этом нужно держать голову прямо и давить с такой силой, чтобы почувствовать напряжение мышц шеи. Затем можно повторить то же самое, переместив ладонь на затылок. Главное, предупреждает Сагу, не переборщить, чтобы болезненность не вернулась.

Кроме того, полезным методом может быть, по мнению фармацевта, отдых в темной комнате, лежа на спине с вытянутыми вдоль тела руками и закрытыми глазами.

В списке рекомендаций также горячий и холодный компресс, которые снимают напряжение.

Завершает рейтинг советов рефлексотерапия, называемая акупрессурой. В данном случае нужно мягко надавливать на определенные точки тела и следить за своими ощущениями.

Но главное, подчеркивает специалист, если боли не проходят и случаются регулярно, обратиться к врачу, который сможет определить план лечения и при необходимости выпишет соответствующие препараты.