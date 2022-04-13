Тайсону Фьюри пригрозили уголовным делом за связь с наркокартелем

Ирландская полиция настоятельно рекомендовала Тайсону Фьюри и другим британским боксерам разорвать все связи с семейством Кинахан, занимающимся контрабандой наркотиков и оружия, сообщают «Известия».

Если вы имеете дело с семьей Кинахан, которые находятся в розыске, вы попадете под уголовную ответственность как соучастники. комиссар полиции Дрю Харрис

Тайсон Фьюри связан контрактом с промоутерской компанией Кинахана MTK Global. В 2017 году организация официально разорвала связи с преступным сооснователем, но в мае 2020 года признала, что он может быть советником бойцов, интересы которых представляет компания.

Предполагается, что Фьюри может до сих пор поддерживать связь с главой наркокартеля. Их видели вместе на различных мероприятиях, также боксер неоднократно упоминал Кинахана в своих социальных сетях.

23 апреля Тайсон Фьюри должен принять участие в поединке с обязательным претендентом на титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC), англичанином Диллианом Уайтом. Однако бой может оказаться под вопросом, если спортсмену предъявят обвинения.

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