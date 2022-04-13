Южная Корея направит дополнительную помощь Украине

Южная Корея планирует предоставить Украине дополнительную нелетальную помощь на сумму 1,6 млн долларов в апреле, сообщает Yonhap.

По словам источника агентства, Сеул готовится начать отправку в Украину таких предметов, как бронежилеты, шлемы, медикаменты и готовые к употреблению продукты питания.

Южная Корея планирует поэтапно делать новые поставки гражданскими рейсами в Европу к концу апреля, а Сеул и Киев уточняют детали планируемой поставки.

Несмотря на призывы Киева к оружейной поддержке, Сеул настаивает на том, что существуют ограничения в отправке оружия в Украину.

Министр обороны Су Вук повторил эту позицию во время телефонных переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.