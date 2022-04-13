09:14 13.04.2022
Moody’s подтвердило рейтинги Kaspi Bank: прогноз – «Стабильный»
Фото: Moody’s
Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинги Kaspi Bank. Прогноз агентства по рейтингам банка – «Стабильный».
Международное агентство Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте и долгосрочный рейтинг риска контрагента Kaspi Bank на уровне Ba1.
Прогноз «Стабильный» отражает мнение агентства о дальнейшем устойчивом развитии банка.
Стоит отметить, что ранее Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz, пятый год подряд признан лучшим руководителем компании в Казахстане.