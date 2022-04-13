Moody’s подтвердило рейтинги Kaspi Bank: прогноз – «Стабильный»

Международное агентство Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте и долгосрочный рейтинг риска контрагента Kaspi Bank на уровне Ba1.

Прогноз «Стабильный» отражает мнение агентства о дальнейшем устойчивом развитии банка.

Стоит отметить, что ранее Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz, пятый год подряд признан лучшим руководителем компании в Казахстане.