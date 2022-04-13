Обнаружена неожиданная опасность средств от загара

Исследование показало, что используемые отдыхающими на побережье Средиземного моря SPF-фильтры могут быть разрушительными для подводных экосистем.

По информации The Guardian, ученые обнаружили следы оксибензона, авобензон 4-метила, метилпарабенов и других компонентов средств от загара в водорослях посидония океаническая, растущих у побережья Майорки и в других средиземноморских регионах.

Солнцезащитные кремы могут повлиять на способность водорослей к фотосинтезу и размножению. Профессор Нона Агавин

По ее словам, подобное воздействие способно разрушить подводные экосистемы.