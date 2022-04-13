Стихийная свалка у кладбища возмутила пользователей Казнета

Вот такая свалка. Это просто ужас. Куда смотрит акимат! Это же караул! Что за бардак здесь!? – говорит автор видео.

Комментаторы отмечают, что проблема заключается не в акимате, а в самих людях.

Ужас, но люди же сами виноваты. Потом удивляемся. Если даже по улице просто идут от банана шкуру бросают, а рядом урна стоит. Везде бардак; Это люди сами виноваты! Начальников кладбища оштрафовать, чтобы следили. Вот тогда будет порядок; Люди сами такое творят! – заявили пользователи.

В акимате Илийского района отреагировали на видео и уточнили, что на постоянной основе мониторят ситуацию, однако люди недобросовестно относятся к вывозу мусора.

Стоит отметить, что жители не спешат заключать договора с мусоровывозящими компаниями. К тому же часть мусора идет из города, – заключил пресс-секретарь акима Илийского района Бактияр Талгатулы.