09:46 13.04.2022
Стихийная свалка у кладбища возмутила пользователей Казнета
Фото: скриншот видео
Свалку у кладбища в селе Отеген Батыр в Илийском районе Алматинской области сняли на видео. На кадрах запечатлена гора из веток, коробок, строительных материалов и других отходов, сообщает Zakon.kz.
Вот такая свалка. Это просто ужас. Куда смотрит акимат! Это же караул! Что за бардак здесь!? – говорит автор видео.
Комментаторы отмечают, что проблема заключается не в акимате, а в самих людях.
Ужас, но люди же сами виноваты. Потом удивляемся. Если даже по улице просто идут от банана шкуру бросают, а рядом урна стоит. Везде бардак;
Это люди сами виноваты!
Начальников кладбища оштрафовать, чтобы следили. Вот тогда будет порядок;
Люди сами такое творят! – заявили пользователи.
В акимате Илийского района отреагировали на видео и уточнили, что на постоянной основе мониторят ситуацию, однако люди недобросовестно относятся к вывозу мусора.
Стоит отметить, что жители не спешат заключать договора с мусоровывозящими компаниями. К тому же часть мусора идет из города, – заключил пресс-секретарь акима Илийского района Бактияр Талгатулы.