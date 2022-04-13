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09:46 13.04.2022

Стихийная свалка у кладбища возмутила пользователей Казнета

возмущение жителей Фото: скриншот видео
Свалку у кладбища в селе Отеген Батыр в Илийском районе Алматинской области сняли на видео. На кадрах запечатлена гора из веток, коробок, строительных материалов и других отходов, сообщает Zakon.kz.
Вот такая свалка. Это просто ужас. Куда смотрит акимат! Это же караул! Что за бардак здесь!? – говорит автор видео.

Комментаторы отмечают, что проблема заключается не в акимате, а в самих людях.

  • Ужас, но люди же сами виноваты. Потом удивляемся. Если даже по улице просто идут от банана шкуру бросают, а рядом урна стоит. Везде бардак;

  • Это люди сами виноваты!

  • Начальников кладбища оштрафовать, чтобы следили. Вот тогда будет порядок;

  • Люди сами такое творят! – заявили пользователи.

В акимате Илийского района отреагировали на видео и уточнили, что на постоянной основе мониторят ситуацию, однако люди недобросовестно относятся к вывозу мусора.

Стоит отметить, что жители не спешат заключать договора с мусоровывозящими компаниями. К тому же часть мусора идет из города, – заключил пресс-секретарь акима Илийского района Бактияр Талгатулы.
Анастасия Московчук
Алматинская область
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