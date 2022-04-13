Bank RBK лидирует по темпам улучшения качества портфеля

Борьба за качество ссудного портфеля продолжается с переменным успехом, однако на долгих дистанциях банковский сектор РК явно выигрывает, отвоевывая у «плохих» займов позиции. Заметим, успешность в этом вопросе — основной показатель высокого уровня менеджмента и финансовой устойчивости для любого банка.

Так, к началу весны текущего года объем просроченных займов в целом по БВУ РК увеличился на 0,9%, до 1,37 трлн тг, однако за год показатель сократился сразу на 21%.

В то же время доля просроченных займов от ссудного портфеля за месяц снизилась с 6,77% до 6,75% — за счет того, что ссудный портфель увеличился сразу на 1,3%, до 20,3 трлн тг. Для сравнения: вес просрочки достигал 11,28% годом ранее, 18,5% — пять лет назад, и сразу 36,5% — десятилетием ранее.

Впрочем, в банковском секторе нашлись игроки, показавшие эффективное сокращение просрочки за месяц. Так, по снижению объёма займов с просрочкой платежей за февраль в топовой десятке банков-кредиторов страны лидирует Bank RBK: сразу минус 22%, до 29,4 млрд тг.

Это всего 4,39% от ссудного портфеля банка, минус 1,55 п. п. за месяц (также лучший показатель среди крупных БВУ РК). За год банк вдвое снизил объём просрочки, как и её долю в портфеле. Примечательно, что при этом сам ссудный портфель Bank RBK увеличился на 5,5% за месяц и сразу на 33,6% за год, до 670 млрд тг, что является одним из самых значительных показателей роста по сектору.

В тройку лидеров по месячному сокращению объема займов с просрочкой платежей также вошли Банк ЦентрКредит (на 13,9% за месяц, до 99,3 млрд тг — это 8,03% от ссудника) и ForteBank (на 3,1% за месяц, до 79,4 млрд тг — это 8,67% от портфеля). У обоих банков также отмечается рост ссудных портфелей — как за месяц, так и за год.

Фото: Ranking.kz

Фото: Ranking.kz

В свою очередь, токсичные займы с «долгой» просрочкой — свыше 90 дней (NLP 90+) — составили в целом по сектору 706,4 млрд тг, или 3,48% от ссудного портфеля. Годом ранее показатель достигал 6,92%, пять лет назад — 7,32%, а десятилетием ранее — 31,83%.

Доля NPL 90+ в портфеле Bank RBK составила всего 2,1%, против 2,19% месяцем ранее и 7,5% год назад. Это один из лучших показателей качества кредитного портфеля как по топовой десятке БВУ РК, так и в целом по сектору.

Что касается Банка ЦентрКредит, здесь вес NPL 90+ в портфеле займов составил 4,98%, против 5,08% месяцем ранее и 6,5% год назад. В свою очередь, у ForteBank доля токсичных займов составила 5,4% от портфеля, против 5,33% месяцем ранее и 9,15% год назад.

В целом по сектору за месяц долю просроченных займов в ссудном портфеле удалось сократить 8 банкам из 22, за год — 10 БВУ РК. Вес NPL 90+ в портфеле за месяц сократили 7 банков, за год — сразу 14 БВУ. При этом у двух БВУ РК (Ситибанк Казахстан и Торгово-промышленный Банк Китая) сама модель бизнеса в принципе не предусматривает формирования просрочки.