Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:53 13.04.2022

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 500 млн

мир, кви, заболевшие, число Фото: pixabay
В мире число выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 500 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте университета, по состоянию на 09:41 по времени Нур-Султана в мире выявлено 500 363 741 случай КВИ, скончались 6 183 944 человека.

Университет Джонса Хопкинса суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

При этом во Всемирной организации здравоохранения сообщили о снижении числа заражений коронавирусом в мире за неделю.

С 4 по 10 апреля число новых случаев COVID-19 и смертей продолжало снижаться третью неделю подряд, – говорится в еженедельном бюллетене ВОЗ.

По данным организации, число новых случаев КВИ снизилось на 24%, летальных исходов – на 18%.

Также в ВОЗ отметили, что доминирующим вариантом COVID-19, циркулирующим в мире, остается «омикрон-штамм».

Динара Халдарова
COVID-19 Омикрон-штамм ВОЗ
Ситуация в Украине: Путин и Зеленский сделали ряд важных заявлений
12.04.2022
Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2022 года
12.04.2022
Военная техника в Алматы: Минобороны дало объяснение
12.04.2022
Курс доллара стабилизировался на торгах
12.04.2022
Геннадий Головкин обратился к болельщикам
12.04.2022
Главная Топ LIVE Все