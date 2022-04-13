Число заболевших COVID-19 в мире превысило 500 млн

Как сообщается на сайте университета, по состоянию на 09:41 по времени Нур-Султана в мире выявлено 500 363 741 случай КВИ, скончались 6 183 944 человека.

Университет Джонса Хопкинса суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

При этом во Всемирной организации здравоохранения сообщили о снижении числа заражений коронавирусом в мире за неделю.

С 4 по 10 апреля число новых случаев COVID-19 и смертей продолжало снижаться третью неделю подряд, – говорится в еженедельном бюллетене ВОЗ.

По данным организации, число новых случаев КВИ снизилось на 24%, летальных исходов – на 18%.

Также в ВОЗ отметили, что доминирующим вариантом COVID-19, циркулирующим в мире, остается «омикрон-штамм».