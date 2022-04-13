Разбил стекло, напал на персонал в больнице: акмолинца задержали полицейские

В больницу мужчину доставили медицинские работники, которые приехали вместе с сотрудниками полиции на вызов.

Выяснилось, что акмолинец, не застав дома сестру, отправился к ее другу и стал громко стучать в двери, кричать. Вышедший навстречу хозяин квартиры встал на защиту своей подруги. В ходе словесного конфликта один ударил другого. Услышав шум, соседи вызвали полицию и медицинскую помощь. Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Находясь в больнице, житель города Атбасара вел себя неадекватно: вырвал вентиль кислородного баллона и кинул его в одного из медицинских работников. Кроме того, дебошир разбил стекло одной из дверей и поранился сам. Хулигану оказали медицинскую помощь.