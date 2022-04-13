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Законодательство РК
09:56 13.04.2022

Разбил стекло, напал на персонал в больнице: акмолинца задержали полицейские

Казахстан Фото: primeminister.kz
В отделение полиции Атбасарского района поступило телефонное сообщение от медицинской сестры больницы. 23-летний мужчина в приемном покое разбил окно перегородочной двери, передает Zakon.kz.

В больницу мужчину доставили медицинские работники, которые приехали вместе с сотрудниками полиции на вызов.

Выяснилось, что акмолинец, не застав дома сестру, отправился к ее другу и стал громко стучать в двери, кричать. Вышедший навстречу хозяин квартиры встал на защиту своей подруги. В ходе словесного конфликта один ударил другого. Услышав шум, соседи вызвали полицию и медицинскую помощь. Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Находясь в больнице, житель города Атбасара вел себя неадекватно: вырвал вентиль кислородного баллона и кинул его в одного из медицинских работников. Кроме того, дебошир разбил стекло одной из дверей и поранился сам. Хулигану оказали медицинскую помощь.

Согласно заключению медицинского освидетельствования молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Он водворен в ИВС ОП Атбасарского района. Ведется досудебное расследование по ст. 293 ч.1 УК РК «Хулиганство». Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области
Ирина Лукичева
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