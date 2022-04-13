Лучшие спортсмены Костанайской области получили денежные премии
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов наградил денежными средствами и памятными статуэтками 47 лучших спортсменов, тренеров за вклад в развитие физической культуры и спорта.
Фото: пресс-служба акима Костанайской области
Из них 11 участников Олимпийских игр 2021 и 2022 годов. Также вручил четыре ведомственные награды и удостоверения Министерства культуры и спорта РК.
Фото: пресс-служба акима Костанайской области
Развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений социального развития страны. Касым-Жомартом Токаевым неоднократно подчеркивалась необходимость создания условий для развития массовой физической культуры и спорта среди всех возрастов населения, – отметил в своем приветственном слове глава региона.
Мухамбетов заявил, что в 2022 году на развитие сферы физической культуры и спорта в бюджете области предусмотрено 12,8 млрд тенге.
Фото: пресс-служба акима Костанайской области
По поручению президента в области реализуется государственный спортивный заказ. На это в бюджете области предусмотрено 500 млн тенге, что позволило обеспечить доступ более 7 тысяч детей, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей к бесплатным занятиям в спортивных секциях. Помимо этого, областные спортивные федерации проводят работу по развитию 149 видов спорта. Архимед Мухамбетов
Фото: пресс-служба акима Костанайской области
Стоит отметить, что в регионе работу по подготовке спортивного резерва проводят 30 детско-юношеских спортивных школ, спортивные клубы, Центр подготовки олимпийского резерва и школа высшего спортивного мастерства.
В 2021 году подготовлено 92 мастера спорта Республики Казахстан, 9 мастеров спорта международного класса, 1120 призеров чемпионатов и Кубков Республики Казахстан.
Во всех регионах Костанайской области интенсивно развивается спортивная инфраструктура, новые физкультурно-оздоровительные комплексы открыты в селах Узунколь Узункольского района и Торгай Джангельдинского района. В Костанае в полную мощность работает новая лыжная база, завершено строительство Ледового Дворца спорта и современного плавательного бассейна на 50 метров.