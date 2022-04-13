Парк и амфитеатр: что может появиться на месте сгоревшей резиденции в Алматы
По информации Первого канала «Евразия», эксперты представили несколько вариантов благоустройства территории:
Мемориальный парк.
По всему периметру снесенного здания намерены высадить ели.
Парк для активного отдыха горожан.
Там установят павильоны и театр под открытым небом.
Предварительное название парка – «Единство». Концепции пока не утверждены.
Мы понимали, что люди не пойдут туда просто гулять. Мы предложили сделать несколько легких павильонов. Один из павильонов – это детский центр. Второй павильон – музей этого здания, третий павильон – арт- пространство. Какие-то мероприятия проводить для художников, архитекторов. Также подготовили вариант амфитеатра открытого. Главный архитектор проектной академии Kazgor Антон Федянин
Ранее специалисты рассказали, что на снос резиденции потратят 6 миллиардов тенге. Половина денег пойдет на снос, оставшаяся часть – на ремонт коммуникаций и рекультивацию территории.
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Строители уже начали подготовительные работы. По предварительным данным, снос запланирован на это лето.
Во время январских беспорядков погромщики разграбили и подожгли здание алматинской резиденции президента.
Позже Касым-Жомарт Токаев поручил снести объект и разбить на этом месте парк для жителей города.