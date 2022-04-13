Парк и амфитеатр: что может появиться на месте сгоревшей резиденции в Алматы

По информации Первого канала «Евразия», эксперты представили несколько вариантов благоустройства территории:

Мемориальный парк.

По всему периметру снесенного здания намерены высадить ели.

Парк для активного отдыха горожан.

Там установят павильоны и театр под открытым небом.

Предварительное название парка – «Единство». Концепции пока не утверждены.

Мы понимали, что люди не пойдут туда просто гулять. Мы предложили сделать несколько легких павильонов. Один из павильонов – это детский центр. Второй павильон – музей этого здания, третий павильон – арт- пространство. Какие-то мероприятия проводить для художников, архитекторов. Также подготовили вариант амфитеатра открытого. Главный архитектор проектной академии Kazgor Антон Федянин

Ранее специалисты рассказали, что на снос резиденции потратят 6 миллиардов тенге. Половина денег пойдет на снос, оставшаяся часть – на ремонт коммуникаций и рекультивацию территории.

Новость по теме Снос резиденции президента в Алматы: появились подробности

Строители уже начали подготовительные работы. По предварительным данным, снос запланирован на это лето.

Во время январских беспорядков погромщики разграбили и подожгли здание алматинской резиденции президента.

Позже Касым-Жомарт Токаев поручил снести объект и разбить на этом месте парк для жителей города.