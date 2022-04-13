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Законодательство РК
11:24 13.04.2022

Иностранцы смогут инвестировать в строящуюся недвижимость Узбекистана – указ

указ президента РУ о развитии экономики Фото: pixabay
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ от 8 апреля 2022 года «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора», сообщает Zakon.kz.

Указ принят с целью реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.

В частности, планируется сокращение бедности в два раза путем достижения инклюзивного и стабильного экономического роста, обеспечения конкуренции в экономике, создания равных условий субъектам предпринимательства, ускорения полноценного перехода на рыночные отношения, повышения конкурентоспособности национальной экономики, а также резкого увеличения объема частных инвестиций и дальнейшего укрепления доверия бизнес-сообщества.

Основными направлениями повышения роли частного сектора определены:

  1. продолжение институционального и административного реформирования в сфере гарантирования неприкосновенности частной собственности и свободы предпринимательской деятельности, а также обеспечение верховенства закона в данном направлении;

  2. использование механизмов приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения на прозрачной основе, прежде всего в качестве важного фактора привлечения инвесторов, а также создание инфраструктурных и иных необходимых условий для повышения привлекательности земель при их выставлении на аукцион;

  3. либерализация рынка товаров и услуг, в котором сохраняется государственное участие, создание условий для продвижения частного сектора в этих сферах, а также формирование здоровой конкурентной среды путем усиления институционального потенциала и полномочий антимонопольного органа;

  4. отмена льгот, эксклюзивных прав и преимуществ посредством адресного применения метода «регуляторной гильотины»;

  5. ускорение трансформации и приватизации предприятий и коммерческих банков с участием государства, стимулирование увеличения качественно новых, в частности, основанных на принципах экологического, социального и корпоративного управления (ESG), инвестиций и высокоэффективных технологий производства за счет уменьшения доли неэффективно функционирующих предприятий в экономике;

  6. придание импульса развитию разных сегментов финансового рынка за счет дальнейшей либерализации денежного рынка и рынка капитала, создание таким образом условий для формирования приватизированными и находящимися в процессе трансформации предприятиями альтернативных источников финансирования своей деятельности;

  7. ускорение привлечения зарубежных инвесторов к геолого-разведочным работам, процессам добычи и переработки в целях обеспечения гарантированной сырьевой базой отраслей – драйверов экономики, в частности, горнорудной, нефтегазовой, химической промышленности, промышленности строительных материалов и иных сфер, а также поддержку увеличения запасов минерально-сырьевой базы;

  8. развитие рынка энергоресурсов, транспорта, коммуникаций и создание условий для привлечения частных инвестиций в эти сферы;

  9. резкое увеличение проектов государственно-частного партнерства в сфере обеспечения питьевой водой и канализацией, теплоснабжения, благоустройства, дорожного строительства и авиационной инфраструктуры;

  10. нетерпимое отношение к любым проявлениям коррупции и непримиримая борьба с ней во всех сферах и отраслях;

  11. предотвращение коррупции путем широкого внедрения на предприятиях и в коммерческих банках с участием государства современных методов корпоративного управления, включая систему «комплаенс-контроля», обеспечения прозрачности системы закупок.

Для ускорения процессов приватизации, повышения привлекательности инвестиционного климата и создания дополнительных удобств для инвесторов, приобретших государственные активы (государственные пакеты акций, доли, объекты недвижимости), предусмотрено:

  • распространить порядок оплаты в рассрочку до трех лет, применяемый при реализации государственных активов, также на процесс реализации земельных участков несельскохозяйственного назначения на основе права собственности через аукцион;

  • предоставить покупателям государственных активов и земельных участков несельскохозяйственного назначения, реализованных с условием оплаты в рассрочку, единовременно осуществившим первоначальный платеж в размере не менее 35%, право передачи в залог данных государственных активов и земельных участков в качестве кредитного обеспечения.

Кроме того, указ предусматривает предоставление с 1 мая 2022 года гражданам зарубежных государств права внесения инвестиций в форме приобретения строящихся новых нижеследующих объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), без истребования вида на жительство в РУ:

  • в Ташкентской области, городах Ташкенте и Самарканде – объектов недвижимого имущества, стоимость которых в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее эквивалента 150 000 долларов США, объектов недвижимого имущества, принятых в эксплуатацию, стоимостью не менее эквивалента 180 000 долларов США;

  • в других регионах – объектов недвижимого имущества, стоимость которых в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее эквивалента 70 000 долларов США, объектов недвижимого имущества, принятых в эксплуатацию, стоимостью не менее эквивалента 80 000 долларов США.

При этом приобретение гражданами зарубежных государств объектов недвижимого имущества не является основанием для получения постоянной регистрации и вида на жительство в Узбекистане.

Планируется уменьшить сумму стоимости недвижимого имущества, требуемую для получения вида на жительство в РУ иностранцами, при условии приобретения недвижимого имущества в городе Ташкенте и Ташкентской области с 400 000 долларов США до 300 000 долларов США.

Более подробно посмотреть указ можно здесь.

Лариса Черненко
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