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Законодательство РК
18:01 13.04.2022

Пять типов брака с точки зрения астрологии

семья, астрология Фото: pixabay
Астрологи заметили интересную закономерность: для заключения брачных союзов можно просчитывать благоприятные даты. От циклов движения планет зависит, как будут развиваться отношения между супругами, передает Zakon.kz.

Астролог Алена Никольская разделила все браки на пять наиболее часто встречающихся типов с точки зрения астрологии, пишет портал 5-tv.ru.

1. Патриархальный брак

Такой брак строится по принципу «мужчина умный, а женщина красивая». В такой семье, как правило, муж является главным добытчиком. Он считает, что его мнение единственное верное. Жена может высказывать свое мнение, только если оно полностью совпадает с его. Как правило, такой брак заключают люди либо одного года рождения, либо разница в возрасте у них кратна четырем — четыре, восемь, 12 лет и так далее.

Женщина в патриархальной семье является классической хранительницей домашнего очага. В таких семьях редко бывают домработницы или няни, даже если финансово супруги могут себе это позволить. Жена считает, что она обязана быть домашней хозяйкой. Астролог Алена Никольская

Отношения в патриархальном браке строятся не столько на эмоциях, сколько на чувстве долга. Здесь разводы бывают редко, но если это все-таки происходит, мужчина продолжает помогать и детям, и бывшей жене.

2. Романтический брак

Разница в возрасте у супругов два года или кратна двум, и в таких отношениях для обоих очень важна эмоциональная составляющая. Мужчина мечтает, чтобы избранница смотрела на него влюбленными глазами, хочет быть рыцарем. А женщина стремится быть для него настоящей принцессой — наряжается, ухаживает за собой. Мужчина в романтическом браке расцветает и готов покорять любые вершины и принести к ногам любимой все блага на свете.

Но такой брак продолжается долго только в том случае, если партнеры постоянно поддерживают друг друга, открыто показывают свое восхищение и благодарность за поддержку. Но как только один из супругов перестает делать это, или находится в депрессии, второй лишается подпитки и чувствует себя, «как будто ему подрезали крылья».Алена Никольская

3. Равный брак

Такие отношения складываются между людьми, находящимися примерно на одном социальном уровне и равным жизненным опытом. Оба хотят развиваться и в этом поддерживают друг друга в этом стремлении. Все решения в таких семьях принимаются сообща, супруги всегда советуются друг с другом, и мнение партнера уважается.

Если в патриархальном браке мужчина воспринимает успехи женщины как вызов себе и боится «свалиться с трона», в равном браке такого не может быть. Оба гордятся успехами друг друга. Детьми и хозяйством в такой семье по мере необходимости занимаются как мужчина, так и женщина. Кроме того, в таких браках люди легче переживают кризис среднего возраста. Алена Никольская

4. Векторный брак

Это очень тяжелые отношения. Как правило, партнеры не понимают друг друга, не доверяют, постоянно ссорятся, ревнуют, расходятся и снова сходятся. Находиться рядом таким людям чрезвычайно сложно, но и врозь тоже плохо.

Астрологи не советуют вступать в такой брак. По словам Никольской, даже если рассчитать оптимальное время для свадьбы по звездам, это может ненадолго сгладить отношения, долго они все равно не продлятся и все закончится разводом. Лучшее, что может сделать такая пара — расстаться и попытаться построить свою жизнь заново.

5. Внутренний страх и одиночество

Люди сходятся не потому что любят друг друга или нашли достойного партнера, а потому, что так устали от одиночества и устали биться со своими проблемами самостоятельно, что готовы довериться любому спутнику по принципу «плохенький, но мой». Алена Никольская

По наблюдениям астролога, ни к чему хорошему такие отношения не приводят. Вступать в такой брак бессмысленно.

Ирина Лукичева
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