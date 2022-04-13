МИИР проверяет достоверность статистики ввода нового жилья в Казахстане

Рабочая группа ведомства проводит ревизию по введенным в эксплуатацию жилым объектам в регионах страны.

В состав мониторинговой группы вошли представители местных исполнительных органов, РГП «Госградкадастр», региональных департаментов статистики и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В ходе проверки производится сверка данных по объектам, поставленным на учет в органах архитектуры, с органами статистики и базой данных других органов. Работу в этом направлении планируется завершить до конца апреля. Пресс-служба МИИР РК

Кроме того, АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» совместно с МИО проводит мониторинг и по количеству зарегистрированных новых форм управления многоквартирными жилыми домами (ОСИ/ПТ) в регионах.

Рабочая ревизия проведена в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областях.