13:19 13.04.2022
МИИР проверяет достоверность статистики ввода нового жилья в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК ведется мониторинг достоверности статистических данных по вводу в эксплуатацию 45 млн кв. м жилья за последние три года, передает Zakon.kz.
Рабочая группа ведомства проводит ревизию по введенным в эксплуатацию жилым объектам в регионах страны.
В состав мониторинговой группы вошли представители местных исполнительных органов, РГП «Госградкадастр», региональных департаментов статистики и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
В ходе проверки производится сверка данных по объектам, поставленным на учет в органах архитектуры, с органами статистики и базой данных других органов. Работу в этом направлении планируется завершить до конца апреля. Пресс-служба МИИР РК
Кроме того, АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» совместно с МИО проводит мониторинг и по количеству зарегистрированных новых форм управления многоквартирными жилыми домами (ОСИ/ПТ) в регионах.
Рабочая ревизия проведена в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областях.
Еще одним субъектом проверки в регионах стала цифровая система ЖКХ «E-SHANYRAQ». Платформа интегрирует разрозненные коммунальные информационные системы и является аналитическим ситуационным центром для государственных органов. Проект осуществляется по механизму ГЧП без бюджетного финансирования. Запуск платформы запланирован на лето 2022 года. Пресс-служба МИИР РК