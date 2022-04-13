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Законодательство РК
13:19 13.04.2022

МИИР проверяет достоверность статистики ввода нового жилья в Казахстане

строительство, жилье Фото: Zakon.kz
Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК ведется мониторинг достоверности статистических данных по вводу в эксплуатацию 45 млн кв. м жилья за последние три года, передает Zakon.kz.

Рабочая группа ведомства проводит ревизию по введенным в эксплуатацию жилым объектам в регионах страны.

В состав мониторинговой группы вошли представители местных исполнительных органов, РГП «Госградкадастр», региональных департаментов статистики и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В ходе проверки производится сверка данных по объектам, поставленным на учет в органах архитектуры, с органами статистики и базой данных других органов. Работу в этом направлении планируется завершить до конца апреля. Пресс-служба МИИР РК

Кроме того, АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» совместно с МИО проводит мониторинг и по количеству зарегистрированных новых форм управления многоквартирными жилыми домами (ОСИ/ПТ) в регионах.

Рабочая ревизия проведена в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областях.

Еще одним субъектом проверки в регионах стала цифровая система ЖКХ «E-SHANYRAQ». Платформа интегрирует разрозненные коммунальные информационные системы и является аналитическим ситуационным центром для государственных органов. Проект осуществляется по механизму ГЧП без бюджетного финансирования. Запуск платформы запланирован на лето 2022 года. Пресс-служба МИИР РК
Анастасия Стативкина
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