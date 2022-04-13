«Счастливый Лаки»: что известно о жизни пса из Атырау в Америке

Комментаторы часто шутят, что «весь Казахстан хочет быть на месте Лаки». А также благодарят хозяев собаки за счастливую жизнь.

У Лаки питание и отдых лучше, чем у меня. Какой счастливый пес. Ему очень повезло. Особенно после того, что он пережил. Я живу в Атырау, откуда и Лаки. К сожалению, в нашем городе многие не любят животных. Так гармонично все у вас устроено и для людей, и животных! Лаки родился под счастливой звездой. Ой, я ему завидую, даже у меня жизнь не такая яркая. Это так удивительно, что после всего, что он пережил в Казахстане, любовь и доверие к людям не потерял, – отметили подписчики.

В мая 2020 года в соцсетях появилось видео, где мужчина душит собаку дверцей холодильника. В полиции сообщили, что его задержали, начали досудебное расследование по статье «Жестокое обращение с животными», но дело вскоре закрыли. А живодер извинился и пояснил, что был пьян.

А уже в декабре собака обрела новых хозяев и улетела в США.