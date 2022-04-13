14:50 13.04.2022
Алматы впервые выплатит в бюджет налогов свыше трех триллионов тенге
Фото: ДГД Алматы
Департамент госдоходов по Алматы по итогам 1 квартала 2022 года обеспечил поступления в государственный бюджет налогов в 929 млрд тенге, что на 153%, или 322 млрд тенге, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.
Как сообщил руководитель ДГД по Алматы Канат Баедилов:
в республиканский бюджет поступило 675 млрд тенге, что на 237 млрд тенге больше, чем в 2021 году, т.е. темп 154%;
в местный бюджет поступило 254 млрд тенге, или больше на 86 млрд тенге, достигнут темп 151%.
Доля Алматы в государственном бюджете РК составила 26,7%.
Город является «донором» в республиканский бюджет, так, в 2021 году из бюджета мегаполиса изъято 190 млрд тенге.
Сегодня мы обязаны сохранить заданный темп, в этом случае поступления города Алматы в государственный бюджет по итогам текущего года впервые превысят три триллиона тенге, что является для нас значимым событием и своего рода вызовом, - резюмировал Канат Баедилов.