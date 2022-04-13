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Законодательство РК
14:50 13.04.2022

Алматы впервые выплатит в бюджет налогов свыше трех триллионов тенге

итоги по собранным налогам в Алматы Фото: ДГД Алматы
Департамент госдоходов по Алматы по итогам 1 квартала 2022 года обеспечил поступления в государственный бюджет налогов в 929 млрд тенге, что на 153%, или 322 млрд тенге, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил руководитель ДГД по Алматы Канат Баедилов:

  • в республиканский бюджет поступило 675 млрд тенге, что на 237 млрд тенге больше, чем в 2021 году, т.е. темп 154%;

  • в местный бюджет поступило 254 млрд тенге, или больше на 86 млрд тенге, достигнут темп 151%.

Доля Алматы в государственном бюджете РК составила 26,7%.

Город является «донором» в республиканский бюджет, так, в 2021 году из бюджета мегаполиса изъято 190 млрд тенге.

Сегодня мы обязаны сохранить заданный темп, в этом случае поступления города Алматы в государственный бюджет по итогам текущего года впервые превысят три триллиона тенге, что является для нас значимым событием и своего рода вызовом, - резюмировал Канат Баедилов.
Лариса Черненко
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