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Законодательство РК
15:37 13.04.2022

Moody’s подтвердило рейтинг АО «ForteBank» на уровне «Ва2» с прогнозом «Стабильный»

подтверждение рейтинга Фото: АО ForteBank
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service («Moody’s») подтвердило рейтинг АО «ForteBank» на уровне «Ва2» с прогнозом «Стабильный».

Подтверждение рейтинга отражает оценку Moody’s устойчивости операционной среды и кредитоспособности АО «ForteBank» на фоне возросших рисков, а также устойчивости капитализации, прибыльности и ликвидности банка.

Прогноз долгосрочного рейтинга на уровне «Стабильный» отражает мнение Moody’s, что благодаря своим капитализации, прибыльности и ликвидности банк сможет эффективно управлять рисками возможного ослабления качества активов на фоне повышения инфляции и осложнения условий на финансовых рынках.

ForteBank входит в пятерку крупнейших банков Казахстана и является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. У банка 20 филиалов и около 100 отделений. Банк неоднократно получал награды от ведущих международных издательств.

Так, за последние 12 месяцев ForteBank признавался лучшим банком Казахстана по версии Euromoney, Asiamoney и Global Finance.
Анастасия Московчук
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