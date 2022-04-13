Лихие 90-е: шесть фильмов в жанре криминала, которые стоит посмотреть

Популярные рейтинги показывают, что фильмы и сериалы с бандитскими разборками, погонями и стрельбой до сих пор остаются в лидерах по просмотрам.

Предлагаем небольшую подборку фильмов от режиссеров из Казахстана и России с элементами криминала, которые точно стоит посмотреть, чтобы окунуться в атмосферу лихих 90-х.

«Рэкетир»

Боевик Акана Сатаева с Саятом Исембаевым и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях. Картина рассказывает о жизни успешного боксера, который сменил спорт на криминал. Саян – парень из интеллигентной семьи и успешный спортсмен. Тяжелая социально-экономическая ситуация в стране поставила его семью в бедственное положение. Безуспешно пытаясь найти работу, он становится рэкетиром, бандитом и вымогателем. И слишком поздно понимает, что за все приходится платить, особенно если путь к богатству лежал через преступления.

«Тендер»

Драма режиссера Берика Ошакбаева о том, как легко и незаметно для самого себя можно сбиться с правильного пути. Мурат работает менеджером по госзакупкам, должность не пыльная, но и большого заработка не сулит, а на мечты требуются деньги. Однажды он встречает своего давнего друга, одногруппника Айдара, который занимается продажей стройматериалов. Друзья решают немного подзаработать вместе, но ведут не совсем честную игру. Чем дальше и чем больше денег начинает крутиться в их руках, тем больше махинации начинают влиять на жизнь героев.

«Бумеранг»

Жизнь художника Петровича идет под откос. В один день он решает покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши высотки, но и здесь его постигает неудача. Петрович приземляется на новенькую BMW Эдика, бывшего бандита, а теперь успешного бизнесмена. Эдик берет неудачливого художника на работу креативным директором, чтобы тот отработал стоимость машины – 10 млн. Режиссер фильма – Петр Буслов, снявший «Бумер», в главной роли – Дмитрий Нагиев.

«Бык»

Дебютный фильм молодого режиссера Бориса Акопова, получивший главный приз на «Кинотавре» 2019 года. По сюжету Антон Быков по прозвищу Бык – лидер небольшой банды недавних, но слишком быстро повзрослевших школьников. Бык занимается криминалом, чтобы обеспечить свою семью. Во время одного из конфликтов на районе Антон использует оружие, из-за чего попадает в отделение полиции. Его вызволяет крупный авторитет Моисей, требуя взамен оказать услугу и разобраться с мафией на рынке.

«Решала. Нулевые»

Фильм в стиле бандитского Иркутска и Улан-Удэ. Действия разворачиваются в 2008 году. Костя и Завгар – лучшие друзья и идеальный дуэт для реализации «серых» схем. Костя (Константин Озеров) генерирует идеи, а Завгар (Моисей Куртанидзе) с лихвой их воплощает в жизнь. Друзья не могут насытиться успехом, желание увеличить банк ведет ко все более опасным криминальным историям.

«Туча»

1999 год. В семье преуспевающего бизнесмена случилась трагедия – бандиты ограбили дом и убили всю семью, испугавшись оставлять свидетелей. Спастись удалось лишь Темирлану, мать успела спрятать его в шкафу. Мальчик растет у дяди, ветерана Афганской войны, он называет мальчика Тучей из-за вечно хмурого выражения лица. Темирлан вынашивает свой план мести, и спустя 20 лет решает отомстить за смерть своих близких. Остросюжетный фильм «Туча» режиссера Нияза Абдигапар снят на основе реальной истории, которая произошла в Казахстане.