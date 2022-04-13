Изменились правила изъятия и хранения вещественных доказательств по уголовным делам

Правила распространяются на суды, органы прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы.

Поправки касаются процедуры оформления изъятия указанных предметов.

В частности, говорится, что факт изъятия предметов, ценностей и документов отражается теперь либо в протоколе процессуальных действий или же в протоколе, составленном в соответствии с требованиями ст.527 УПК РК.

В статье 527 указывается, что об обстоятельствах совершенного уголовного проступка в отношении подозреваемого составляется протокол, в котором указывается: время и место его составления, кем составлен протокол, данные о личности подозреваемого, место и время совершения уголовного проступка, событие, его способы, мотивы, последствия и другие существенные обстоятельства, фактические данные, подтверждающие наличие уголовного проступка и виновность правонарушителя, признаки состава уголовного проступка, предусмотренного особенной частью Уголовного кодекса, данные о потерпевшем, характер и размер причиненного ему ущерба и т.д.

Раньше составлялся только протокол процессуальных действий.

Правила также предусматривают, что при изъятии большого числа предметов, ценностей и документов в обязательном порядке составляется опись, прилагаемая к протоколу и являющаяся его неотъемлемой частью, где отражаются точное наименование предмета, количество, мера, вес, серия, номер и другие отличительные признаки каждого изымаемого объекта, время и место их обнаружения.

Исходя из обстоятельств дела, орган, ведущий уголовный процесс, изымает часть объекта, на котором находятся следы (микроследы), имеющие отношение к уголовному делу, если нет возможности изъять объект в целом.

При этом отмечается, что органом, ведущим уголовный процесс, не допускается порча предметов, принадлежащих потерпевшим и иным лицам, а в случае неизбежной порчи делается об этом отметка в соответствующем протоколе и принимаются меры к возмещению причиненного гражданам ущерба.

Более подробно посмотреть документ можно здесь.

Постановление вводится в действие с 23 апреля 2022 года.