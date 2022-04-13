Названы продукты, разжижающие кровь

Также о густоте крови могут говорить синдром хронической усталости, снижение остроты зрения, сообщает сайт formula-trav.ru.

Не стоит игнорировать у себя вышеперечисленные симптомы, так как это может привести к кислородному голоданию, а это в свою очередь к другим серьезным последствиям, таким как инсульт, инфаркт и тромбоэмболия.

Помимо медикаментозного лечения, существуют продукты, которые при употреблении в пищу могут справиться с задачей разжижения крови.

Врачи назвали Топ-15 продуктов, разжижающих кровь:

1. Зеленый чай считается одним из наиболее действенных средств. Недаром среди жителей Азии такой чай так популярен, а точнее, он считается основным напитком здоровья. К слову, среди азиатов довольно много долгожителей.

2. Малина и все продукты на ее основе. Эта ягода содержит в себе витамина С не меньше, чем в самом сочном лимоне. Используются как плоды, так и листья малины, из которых можно заварить ароматный чай. Лучше всего принимать продукты из малины в жидком состоянии (соки, отвары, чаи). Сочная ягода снижает уровень холестерина, предотвращает появление атеросклероза.

3. Черника. В состав этой чудо-ягоды входят не только витамины А и С, но еще и кумарины, которые также борются против образования тромбов. Сама по себе черника является профилактическим средством против опухолей. Не говоря уже о ее чудодейственных свойствах в вопросе восстановления зрения.

4. Помидоры способны уменьшать степень свертываемости крови. Врачи рекомендуют съедать по четыре свежих помидора в день. Однако людям с повышенной кислотностью следует быть осторожными.

5. Сельдерей — полезное растение, которое способствует похудению. Для разжижения крови лучше приготовить сок из сельдерея. Правда, такой продукт нужно употреблять в меру, так как он является и слабительным средством.

6. Любой вид перца также растворяет кровяные сгустки. Можете попробовать даже чили, но не увлекайтесь. Кстати, именно перец и другие «жгучие» продукты способны лучше всего разжижать кровь. Также они предупреждают развитие раковых заболеваний.

7. Репчатый лук. Да, он самый, причем в сыром виде. Конечно, проблематично найти время для поедания такого овоща, но у него столько плюсов, узнав которые, время сразу найдется. Главное — он «разгоняет» группы эритроцитов, именуемые тромбами.

8. Чеснок — лучший друг лука и главный враг многих заболеваний. Мы часто едим его зимой для профилактики простудных заболеваний, но даже не подозреваем, что он тоже разжижает сгустки крови.

9. Имбирный корень — универсальное средство. Он и простуду лечит, и от лишних килограммов избавляет, да еще и кровь разжижает. Лучше всего имбирь сочетается с горячим чаем.

10. Корица — пряность, без которой не обойдется, наверное, ни одна осенняя выпечка. Она также применяется как противомикробное средство, избавляет от тромбов.

11. Мед хорошо разжижает кровь. Лучше всего он действует в сочетании с лимоном, который направлен на решение той же проблемы. Оба продукта нужно употреблять только в ограниченном количестве.

12. Оливковое или льняное масло. Второе, конечно, является более действенным. Его можно добавлять в салат и употреблять в сыром виде.

13. Кефир. За счет своей кислой структуры и благодаря полезным бактериям кефир является кроверазжижающим средством, а также укрепляет иммунитет и очищает организм.

14. Куркума — еще одна специя, которая является отличным антисептиком. Как и любая острая специя, она способна справиться с нашей проблемой.

15. Какао. Этот продукт уж точно любят пусть не все, но точно большая часть населения Земли. Вкусный продукт, но увлекаться не стоит — черный шоколад способен повышать давление.