В Усть-Каменогорске врачи спасли жизнь 750-граммовому младенцу

По информации пресс-секретаря Управления здравоохранения ВКО, Мустафа родился на 25-й неделе беременности 16 декабря 2021 года, при рождении малыш весил чуть больше 750 граммов.

Целых пять месяцев мы боролись за него, и малыш, он настоящий воин, помогал нам. Сейчас наш кроха весит больше трех килограммов, – отметила YK-news.kz лечащий врач, неонатолог Жанна Муканова.

Стоит отметить, Мустафа — пятый ребенок в семье, дома его с мамой ждут четверо сестер.

Бороться до конца, не сомневаться ни в себе, ни в своих детях ни на минуту, нужно всегда верить в невероятное, в чудо. Когда сын находился целых три месяца в отделении реанимации и интенсивной терапии, меня пускали к нему каждый день. Я считала минуты, когда пойду к сыну, рассказывала ему о его сестрах и о том, как они ждут его, – рассказала мама малыша.