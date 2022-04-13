Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:55 13.04.2022

В Усть-Каменогорске врачи спасли жизнь 750-граммовому младенцу

медики спасли малышка Фото: pixabay
Врачи в Усть-Каменогорске спасли недоношенного малыша весом 750 грамм. Несколько месяцев они боролись за жизнь мальчика, который при рождении помещался в ладошку, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-секретаря Управления здравоохранения ВКО, Мустафа родился на 25-й неделе беременности 16 декабря 2021 года, при рождении малыш весил чуть больше 750 граммов.

Целых пять месяцев мы боролись за него, и малыш, он настоящий воин, помогал нам. Сейчас наш кроха весит больше трех килограммов, – отметила YK-news.kz лечащий врач, неонатолог Жанна Муканова.

Стоит отметить, Мустафа — пятый ребенок в семье, дома его с мамой ждут четверо сестер.

Бороться до конца, не сомневаться ни в себе, ни в своих детях ни на минуту, нужно всегда верить в невероятное, в чудо. Когда сын находился целых три месяца в отделении реанимации и интенсивной терапии, меня пускали к нему каждый день. Я считала минуты, когда пойду к сыну, рассказывала ему о его сестрах и о том, как они ждут его, – рассказала мама малыша.
Анастасия Московчук
Усть-Каменогорск
Ситуация в Украине: Путин и Зеленский сделали ряд важных заявлений
12.04.2022
Военная техника в Алматы: Минобороны дало объяснение
12.04.2022
28,8% акций «Казахтелекома» возвращаются в госсобственность
12.04.2022
Утверждены правила въезда и выезда из Кыргызстана в Казахстан
12.04.2022
Видео с гигантской белугой поразило пользователей Казнета
12.04.2022
Главная Топ LIVE Все