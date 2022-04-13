В Казахстане утвердили Положение о семье в детских деревнях

Как следует из документа, семья в детской деревне – это круг лиц (мать-воспитатель, воспитанники), связанных личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из новой формы воспитания детей, призванными способствовать укреплению семейных отношений и привитию навыков к труду, обучению и воспитанию.

Деятельность семьи в детских деревнях организуется в интересах детей и направлена на их социальную защиту и адаптацию, а также обеспечивает реализацию права ребенка жить и воспитываться в семье, создание благоприятных условий, приближенных к семейным, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию ребенка.

В семье в детских деревнях проживают и воспитываются дети-воспитанники в возрасте до 18 лет, а также из домов юношества для проживания в определенный период выпускников детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и воспитанников детских деревень в возрасте до 23 лет.

Передача ребенка в семью в детских деревнях осуществляется, исходя из интересов ребенка, с учетом его этнического происхождения, принадлежности к определенной религии и культуре, родного языка, возможности обеспечения преемственности в воспитании и обучении.

Как отмечается, передача детей в семью в детской деревне не влечет за собой возникновения между матерью-воспитателем и ребенком (детьми) алиментных и наследственных правоотношений.

При этом нахождение детей в семье в детских деревнях не препятствует возвращению их в кровную семью, усыновлению, передаче под опеку (попечительство), на патронатное воспитание, в приемную семью.

Приказ вводится в действие с 23 апреля 2022 года.