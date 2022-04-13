16:47 13.04.2022
ДТП со скорой в Актобе: госпитализирована медсестра
Фото: Instagram.com/aktobe_zello
В Актобе водитель легковушки не уступил дорогу машине скорой помощи. Пострадала медсестра, ее госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным областной полиции, водитель Toyota Camry на перекрестке не уступил дорогу машине скорой помощи, которая двигалась по главной дороге.
Из-за столкновения машина скорой перевернулась на бок.
В результате ДТП медсестра получила телесные повреждения, она госпитализирована.Пресс-служба ДП Актюбинской области