Рейтинги Евразийского банка подтверждены со стабильным прогнозом

Подтверждение рейтинга отражает ожидания Moody's относительно устойчивого развития банка. Стабильный прогноз по долгосрочным рейтингам учитывает оценку достаточной капитализации банка, хорошей прибыльности и высокой ликвидности, что позволяет управлять рисками возможного ослабления качества активов из-за более высокой инфляции и ужесточения условий для ведения бизнеса.

По мнению агентства, операционная среда и кредитоспособность банковского сектора Казахстана остаются устойчивыми к социальным и политическим рискам, что показали чрезвычайные события в январе 2022 года.

АО «Евразийский банк» — социально важный коммерческий банк Казахстана с 28-летней историей развития. Входит в десятку крупнейших банков страны по размеру активов, занимает ведущие позиции на рынке розничного банкинга, предоставляет широкий спектр услуг корпоративным клиентам и субъектам МСБ. Банк относится к экосистеме группы ERG (одна из крупнейших компаний в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов).

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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