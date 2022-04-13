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Законодательство РК
19:01 13.04.2022

Токаев заслушал отчет акима столицы

президент Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Нур-Султана Алтая Кульгинова о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы по итогам первого квартала 2022 года, передает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, акиматом столицы по поручению президента ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, поддержке малого и среднего бизнеса, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций. В частности, за три месяца текущего года было введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м жилья, в экономику города привлечено свыше 154 млрд тенге. Объем частных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,3%. В 2021 году было привлечено свыше 1,2 трлн тенге.

Главе государства была представлена информация о строительстве насосно-фильтровальной станции (НФС-3), ливневой канализации, проектировании канализационных очистных сооружений (КОС-2), газовых котельных и других объектов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в текущем году будет благоустроено еще свыше 200 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

Президент поручил продолжить работу по дальнейшему планомерному развитию и благоустройству столицы с учетом мнения городской общественности.

Елена Беляева
Кульгинов Алтай Токаев Касым-Жомарт
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