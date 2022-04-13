Токаев заслушал отчет акима столицы

Как пишет Акорда, акиматом столицы по поручению президента ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, поддержке малого и среднего бизнеса, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций. В частности, за три месяца текущего года было введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м жилья, в экономику города привлечено свыше 154 млрд тенге. Объем частных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,3%. В 2021 году было привлечено свыше 1,2 трлн тенге.

Главе государства была представлена информация о строительстве насосно-фильтровальной станции (НФС-3), ливневой канализации, проектировании канализационных очистных сооружений (КОС-2), газовых котельных и других объектов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в текущем году будет благоустроено еще свыше 200 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

Президент поручил продолжить работу по дальнейшему планомерному развитию и благоустройству столицы с учетом мнения городской общественности.