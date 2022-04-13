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Законодательство РК
19:39 13.04.2022

Мы должны защитить наших граждан от мошенничества финансовых пирамид – Кошанов

спикер Фото: пресс-служба Мажилиса/Ж. Жумабеков
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов заявил о том, что мажилисмены разработают закон против рекламы финансовых пирамид, передает Zakon.kz.
Сегодня на пленарном заседании мажилисмен Юрий Ли в своем депутатском запросе поднял очень актуальную проблему касательно деятельности финансовых пирамид. Все мы стали свидетелями, до какого отчаяния могут дойти граждане, столкнувшиеся с подобными мошенниками, – написал Кошанов в Facebook.

Спикер Мажилиса напомнил о поручении главы государства соответствующим госорганам по борьбе с финансовыми пирамидами, подчеркнув, что депутаты тоже активно включатся в эту работу.

Кошанов считает своевременной и очень правильной депутатскую инициативу по принятию нового законопроекта, вводящего уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид.

Концепция закона следующая: «Если какой-то артист, блогер, вайнер или другой лидер общественного мнения понимает мошенническую сущность финпирамиды и все равно рекламирует ее, то он также должен быть привлечен к ответственности. Без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет существенно ограничена», – уточнил Ерлан Кошанов.

По мнению спикера Мажилиса, аналогичные законы работают в Германии и Канаде. И депутаты должны защитить казахстанцев от мошеннической деятельности финансовых пирамид.  

Елена Беляева
Мажилис
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