Мы должны защитить наших граждан от мошенничества финансовых пирамид – Кошанов

Сегодня на пленарном заседании мажилисмен Юрий Ли в своем депутатском запросе поднял очень актуальную проблему касательно деятельности финансовых пирамид. Все мы стали свидетелями, до какого отчаяния могут дойти граждане, столкнувшиеся с подобными мошенниками, – написал Кошанов в Facebook.

Спикер Мажилиса напомнил о поручении главы государства соответствующим госорганам по борьбе с финансовыми пирамидами, подчеркнув, что депутаты тоже активно включатся в эту работу.

Кошанов считает своевременной и очень правильной депутатскую инициативу по принятию нового законопроекта, вводящего уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид.

Концепция закона следующая: «Если какой-то артист, блогер, вайнер или другой лидер общественного мнения понимает мошенническую сущность финпирамиды и все равно рекламирует ее, то он также должен быть привлечен к ответственности. Без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет существенно ограничена», – уточнил Ерлан Кошанов.

По мнению спикера Мажилиса, аналогичные законы работают в Германии и Канаде. И депутаты должны защитить казахстанцев от мошеннической деятельности финансовых пирамид.