19:53 13.04.2022
В Туркестане установят 100 новых остановок в 2022 году
Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
В Туркестане в этом году планируется установить 100 остановочных павильонов на центральных внутригородских улицах. В настоящее время разрабатывается эскизный проект остановок, передает Zakon.kz.
Как сообщил на брифинге аким города Нурбол Турашбеков, павильоны будут располагаться по мере необходимости жителей.
Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
Также в текущем году в направлении общественного транспорта будет добавлено 30 новых автобусов. В прошлом году было завезено 40 новых автобусов. Кроме того, планируется провести средний ремонт 40 улиц протяженностью 46,4 км.
Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
В 2021 году в городе Туркестане проведен средний ремонт 11 улиц протяженностью 15,1 км. Эти ремонтные работы были проведены на улицах, коммуникационные системы которых были полностью завершены. Кроме того, в этом году планируется отремонтировать 26 улиц протяженностью 29,63 км, – отметил Нурбол Абдисаттарович.
Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
На брифинге градоначальник также рассказал об объектах, которые передаются городу на доверительной основе.
Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
Передача в доверительное управление не означает передачу в частную собственность. Здание сдается в аренду на определенное время на основании договора между акиматом и арендатором. Арендатор обязуется выполнять работы по содержанию здания, выполняя основное назначение объекта. Также в соответствии с договором в здании можно оказывать различные платные услуги. Это станет толчком для модернизации здания и развития предпринимательства, – сказал аким города.