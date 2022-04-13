В Туркестане установят 100 новых остановок в 2022 году

Как сообщил на брифинге аким города Нурбол Турашбеков, павильоны будут располагаться по мере необходимости жителей.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Также в текущем году в направлении общественного транспорта будет добавлено 30 новых автобусов. В прошлом году было завезено 40 новых автобусов. Кроме того, планируется провести средний ремонт 40 улиц протяженностью 46,4 км.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

В 2021 году в городе Туркестане проведен средний ремонт 11 улиц протяженностью 15,1 км. Эти ремонтные работы были проведены на улицах, коммуникационные системы которых были полностью завершены. Кроме того, в этом году планируется отремонтировать 26 улиц протяженностью 29,63 км, – отметил Нурбол Абдисаттарович.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

На брифинге градоначальник также рассказал об объектах, которые передаются городу на доверительной основе.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Передача в доверительное управление не означает передачу в частную собственность. Здание сдается в аренду на определенное время на основании договора между акиматом и арендатором. Арендатор обязуется выполнять работы по содержанию здания, выполняя основное назначение объекта. Также в соответствии с договором в здании можно оказывать различные платные услуги. Это станет толчком для модернизации здания и развития предпринимательства, – сказал аким города.