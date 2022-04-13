Ученые разработали технологию получения дешевой натуральной черной икры

Как пишет gazeta.ru, технология производства позволяет «индуцировать дифференциацию ооцитов», не наносит вреда ни одной рыбьей самке, снижает цену продукта, что может перевернуть весь рынок производства рыбьей икры.

Согласно технологии, в помещении площадью 300 кв. м можно будет производить больше «чистой» икры, чем ежегодно ее добывают во всем мире, и это, несомненно, приведет к резкому падению цен. Сейчас 125-граммовая банка продается примерно за 160 евро. По оценкам экспертов, выращенная в лаборатории дешевая икра станет доступна европейскому потребителю в коммерческих объемах уже в 2024 или 2025 году.

Конкретную цену пока не ставят, так как она зависит от падения цен на реактивы.

Однако разработчики уверены, что стоимость лабораторной икры окажется гораздо ниже, чем высококачественной белужьей икры из Каспийского моря.

Лабораторная икра, как уточняется, не будет сертифицирована как «веганская», как и прочая пища, получаемая в лабораториях из клеток животных, но этот способ производства выглядит более этичным, чем традиционные.