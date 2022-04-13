20:37 13.04.2022
Грузовик кузовом зацепил мост и повредил билборд в Алматинской области
Фото: Instagram/dorogi_almaty_official
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины HOWO произошло на 62 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск, передает Zakon.kz.
Водитель поясняет, что во время движения у него случайно произошел подъем кузова. Машина зацепила нижнюю часть дорожного моста и повредила рекламный билборд. Вследствие чего грузовик встал «на дыбы». Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области
Отмечается, что опора моста не повреждена.
Предварительно, незначительные травмы получил сам 48-летний водитель грузовика, который сейчас проходит медобследование.
По факту ДТП составлен административный протокол, предусмотренный ст. 610 КоАП «Нарушение ПДД водителями ТС, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб».