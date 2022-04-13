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Законодательство РК
20:37 13.04.2022

Грузовик кузовом зацепил мост и повредил билборд в Алматинской области

большегруз Фото: Instagram/dorogi_almaty_official
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины HOWO произошло на 62 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск, передает Zakon.kz.
Водитель поясняет, что во время движения у него случайно произошел подъем кузова. Машина зацепила нижнюю часть дорожного моста и повредила рекламный билборд. Вследствие чего грузовик встал «на дыбы». Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

Отмечается, что опора моста не повреждена.

Предварительно, незначительные травмы получил сам 48-летний водитель грузовика, который сейчас проходит медобследование.

По факту ДТП составлен административный протокол, предусмотренный ст. 610 КоАП «Нарушение ПДД водителями ТС, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб».

Елена Беляева
Алматинская область
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