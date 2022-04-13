Три человека погибли в аварии с участием рейсового автобуса в Туркестанской области

Трагедия случилась 13 апреля около 19:00.

Автобус марки Yutong, в котором находились около 30 человек, двигался в направлении Шымкента. В это время на встречную полосу выехала автомашина марки Audi 100 и совершила лобовое столкновение с автобусом. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Водитель легковой машины и два его пассажира скончались на месте. Еще четверо пассажиров автобуса были госпитализированы с различными травмами.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности погибших.