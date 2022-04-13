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22:43 13.04.2022

Алматинцам рекомендовано воздержаться от походов в горы

БАО Фото: Zakon.kz
В связи с оттепелью в алматинских горах сохраняется опасность схода лавин, передает Zakon.kz.
В связи с оттепелью, большой высотой снежного покрова на склонах гор и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2500) в период 14-18 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Пресс-служба ДЧС Алматы

Спасатели рекомендуют алматинцам и гостям города воздержаться от походов в горы.

13 апреля в районе пика «Молодежный» сошла лавина. Под лавиной остались два человека. Позднее спасатели нашли одного из пострадавших – у него вывих плеча.

Выяснилось, что на месте происшествия находились шесть человек, пятеро из которых – граждане Франции, один – казахстанец. Одного пострадавшего иностранца удалось спасти, второй, к сожалению, скончался.

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