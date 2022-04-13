Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:48 13.04.2022

Возбудитель COVID может закрепиться в животных – ВОЗ

медик Фото: pixabay
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, заявил, что вызывающий ковид вирус может обрести «резервуар» в некоторых видах животных, передает Zakon.kz.
Комитет признает, что SARS-CoV-2 - это новый респираторный патоген, который еще не создал свою экологическую нишу, – приводит ТАСС цитату из заявления экспертов в Женеве.

Отмечается, что комитет рекомендовал странам «проводить эпидемиологические расследования относительно передачи SARS-CoV-2» между людьми и животными, а также вести «целенаправленное наблюдение за потенциальными животными носителями и резервуарами».

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уже продлил на очередные три месяца режим международной чрезвычайной ситуации в здравоохранении в связи с КВИ.

Комитет ВОЗ по ЧС, состоящий из 18 экспертов и 12 советников, собирается, как правило, раз в три месяца. Предыдущее заседание состоялось в январе 2022 года. Первое заседание комитета проходило 22-23 января 2020 года. Собравшись 30 января 2020 года вторично, эксперты рекомендовали объявить вспышку коронавируса нового типа в мире чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. С тех пор режим ЧС продлевается каждые три месяца.

Елена Беляева
COVID-19 ВОЗ
Зеленский сообщил о задержании олигарха Медведчука
13.04.2022
Заболевших COVID-19 за сутки выявили в четырех регионах РК
13.04.2022
Назначен новый помощник президента Казахстана
13.04.2022
В Казахстане не будет военного парада
13.04.2022
Как снег на голову: женщина получила надежду вернуть сыну зрение
13.04.2022
Главная Топ LIVE Все