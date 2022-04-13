Возбудитель COVID может закрепиться в животных – ВОЗ

Комитет признает, что SARS-CoV-2 - это новый респираторный патоген, который еще не создал свою экологическую нишу, – приводит ТАСС цитату из заявления экспертов в Женеве.

Отмечается, что комитет рекомендовал странам «проводить эпидемиологические расследования относительно передачи SARS-CoV-2» между людьми и животными, а также вести «целенаправленное наблюдение за потенциальными животными носителями и резервуарами».

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уже продлил на очередные три месяца режим международной чрезвычайной ситуации в здравоохранении в связи с КВИ.

Комитет ВОЗ по ЧС, состоящий из 18 экспертов и 12 советников, собирается, как правило, раз в три месяца. Предыдущее заседание состоялось в январе 2022 года. Первое заседание комитета проходило 22-23 января 2020 года. Собравшись 30 января 2020 года вторично, эксперты рекомендовали объявить вспышку коронавируса нового типа в мире чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. С тех пор режим ЧС продлевается каждые три месяца.