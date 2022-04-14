00:29 14.04.2022
Европейское космическое агентство приостановило сотрудничество с Россией
Фото: pixabay
Европейское космическое агентство (EKA) приостанавливает сотрудничество с Россией по лунным миссиям «Луна-25, -26, -27», передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, гендиректор EKA распорядился пересмотреть все операции, подразумевающие сотрудничество с Россией и Украиной. Согласно заявлению, это необходимо, чтобы избежать «возможные последствия нового геополитического контекста для программ и деятельности ЕКА и создать более устойчивую и надежную космическую инфраструктуру для Европы».
Ранее правящий совет ЕКА отказался от сотрудничества с «Роскосмосом» по миссии ExoMars из-за событий на Украине, заявив, что будет полностью выполнять санкционные меры против России.