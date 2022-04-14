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Законодательство РК
01:03 14.04.2022

Задержан подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорка

авто Фото: pixabay
62-летнему Фрэнку Джеймсу предъявлено обвинение в террористическом нападении. Информацию подтвердил и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, мужчина находится под стражей в девятом округе Манхэттена.

Отмечается, что до задержания полиция назначила награду в размере 50 тыс. долларов за информацию о местонахождении подозреваемого. Власти города разослали на телефоны жителей мегаполиса уведомления с информацией о Джеймсе.

Стрельба произошла около 8:30 по местному времени (18:30 по времени Нур-Султана), в час пик, на станции «36-я улица». Это привело к госпитализации 29 человек, в настоящее время в больницах остаются 10 пострадавших.

Полиция пока не квалифицирует данное происшествие как теракт, однако не исключает никаких версий.

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