Ревень полезен для сердца, но может быть опасен для почек – эксперт

Как пишет 5-tv.ru ревень полезен для сердца и является лекарством для печени и щитовидной железы. Также этот продукт эффективен для поддержания здоровья сердца и снижения холестерина.

По мнению эксперта, в этом растении большое количество витаминов А, В1, В2, С, Е и К, что способствует укреплению иммунной системы, пробуждает аппетит и помогает в наборе веса тем, кому это необходимо, оказывает благотворное влияние на пищеварение.

Выяснилось, что ученые проводили исследования и пришли к выводу, что ревень служит подспорьем в предотвращении болезни Альцгеймера. А отвар из этого растения полезен при проблемах с артериальным давлением и сахарном диабете.

Также он обладает антивозрастным действием и помогает при сильной усталости, бессоннице и стрессе.

Однако есть у этого продукта и серьезные минусы. Его нельзя употреблять людям с подагрой и камнях в почках, страдающим геморроем, панкреатитом, гипертонией и язвенной болезнью.

Отмечается, что в ревене съедобными и безопасными являются только нежные стебли. В листьях, корнях и цветах, а также в огрубевших стеблях содержится большое количество оксалата кальция, наиболее распространенной формы щавелевой кислоты в растениях. В случае ее накопления в органах в больших количествах есть вероятность образования камней в почках и возникновения почечной недостаточности.

Профессор рекомендует употреблять ревень не чаще двух-трех раз в неделю.