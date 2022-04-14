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06:29 14.04.2022

На ракетном крейсере «Москва» из-за пожара сдетонировал боезапас

Пожар Черное море Фото: pixabay
Российский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован, передает Zakon.kz.

Боезапас сдетонировал в результате пожара на ракетном крейсере «Москва», сообщает РИА Новости.

Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован. Причины случившегося устанавливаются.

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» является флагманом Черноморского флота. Крейсер был построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй в 1982 году. Первоначально носил название «Слава».

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