Российскую вакцину от КВИ «Конвасэл» будут производить в Никарагуа

Вакцину от коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), планируют выпускать в Никарагуа, сообщает РИА Новости

Несмотря на интерес экспортеров к новому препарату, регистрации и поставки за рубеж можно будет осуществлять только по окончании третьей фазы клинических исследований. Соответствующие проверки запланированы на конец лета.

В рамках третьей фазы специалисты оценят безопасность, иммуногенность, а также профилактическую эффективность вакцины. Весь процесс займет не менее полугода.

18 марта Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину «Конвасэл» от ФМБА. В опубликованной инструкции препарата указано, что его можно применять людям в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечается, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день.