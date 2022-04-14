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07:45 14.04.2022

Российскую вакцину от КВИ «Конвасэл» будут производить в Никарагуа

Конвасэл Россия Фото: pixabay
18 марта Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину «Конвасэл». Ее можно применять людям в возрасте от 18 до 60 лет, сообщает Zakon.kz.

Вакцину от коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), планируют выпускать в Никарагуа, сообщает РИА Новости

Несмотря на интерес экспортеров к новому препарату, регистрации и поставки за рубеж можно будет осуществлять только по окончании третьей фазы клинических исследований. Соответствующие проверки запланированы на конец лета.

В рамках третьей фазы специалисты оценят безопасность, иммуногенность, а также профилактическую эффективность вакцины. Весь процесс займет не менее полугода.

18 марта Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину «Конвасэл» от ФМБА. В опубликованной инструкции препарата указано, что его можно применять людям в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечается, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день.

Данияр Кунафин
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