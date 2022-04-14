Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:01 14.04.2022

Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан 14 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на четверых заболевших COVID-19 больше, чем днем ранее. Заболевших казахстанцев выявили в восьми регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 7,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 1,

  • в ВКО – 1,

  • в Костанайской области – 1,

  • в СКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 343 случая.

38 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 6,

  • в Алматы - 19,

  • в Алматинской области - 2,

  • в Атырауской области - 2,

  • в ЗКО - 1,

  • в Карагандинской области - 6,

  • в Костанайской области - 2.

Всего в стране выздоровело 1 290 758 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Заболевших COVID-19 за сутки выявили в четырех регионах РК
13.04.2022
В Казахстане не будет военного парада
13.04.2022
Как снег на голову: женщина получила надежду вернуть сыну зрение
13.04.2022
Назначен новый помощник президента Казахстана
13.04.2022
Курс доллара немного вырос на торгах
13.04.2022
Главная Топ LIVE Все