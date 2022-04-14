Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 7,

в Шымкенте – 1,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 1,

в ВКО – 1,

в Костанайской области – 1,

в СКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 343 случая.

38 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 6,

в Алматы - 19,

в Алматинской области - 2,

в Атырауской области - 2,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 6,

в Костанайской области - 2.

Всего в стране выздоровело 1 290 758 человека от COVID-19.