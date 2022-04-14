08:01 14.04.2022
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на четверых заболевших COVID-19 больше, чем днем ранее. Заболевших казахстанцев выявили в восьми регионах страны, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 7,
в Шымкенте – 1,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 1,
в ВКО – 1,
в Костанайской области – 1,
в СКО – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 343 случая.
38 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 6,
в Алматы - 19,
в Алматинской области - 2,
в Атырауской области - 2,
в ЗКО - 1,
в Карагандинской области - 6,
в Костанайской области - 2.
Всего в стране выздоровело 1 290 758 человека от COVID-19.