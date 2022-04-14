Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:36 14.04.2022

1920 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19

Коронавирус Казахстан 14 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 16 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1920 человек (925 КВИ+ и 995 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 169,

  • на амбулаторном уровне – 1751.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 16,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2,

  • на аппарате ИВЛ – 4.

Коронавирус Казахстан 14 апреля

Фото: Минздрав РК

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
В Казахстане не будет военного парада
13.04.2022
Как снег на голову: женщина получила надежду вернуть сыну зрение
13.04.2022
Курс доллара немного вырос на торгах
13.04.2022
На рынке «Алтын Орда» выявили нарушения на 1,6 млрд тенге
13.04.2022
Мы должны защитить наших граждан от мошенничества финансовых пирамид – Кошанов
13.04.2022
Главная Топ LIVE Все