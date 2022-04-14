1920 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19

На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1920 человек (925 КВИ+ и 995 КВИ-), из них:

в стационарах – 169,

на амбулаторном уровне – 1751.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 16,

в состоянии крайней степени тяжести – 2,

на аппарате ИВЛ – 4.