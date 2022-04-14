08:36 14.04.2022
1920 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 16 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1920 человек (925 КВИ+ и 995 КВИ-), из них:
в стационарах – 169,
на амбулаторном уровне – 1751.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 16,
в состоянии крайней степени тяжести – 2,
на аппарате ИВЛ – 4.
Фото: Минздрав РК